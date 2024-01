Rodriguinho no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/01/2024 08:31

O cantor Rodriguinho ficou entre os assuntos mais comentados da web na madrugada desta quinta-feira (18). Desta vez, o pagodeiro teve seu comportamento bastante criticado durante a terceira festa do BBB 24.

Isso porque, de acordo com internautas, o artista não demonstrou vontade alguma de estar presente. Na atração de quarta-feira (17), o cantor Léo Santana realizou um show exclusivo para os brothers da casa e Rodriguinho foi acusado de 'desrespeitá-lo' ao ficar de braços cruzados.

No site X, antigo Twitter, telespectadores do reality show desaprovaram a atitude do cantor. "Eu me pergunto o que um cara desses está fazendo aí. Chato pra caramba, fala mal de tudo e todos, não socializa e pior, nenhum respeito pelos artistas que vão nas festas", lamentou um. "Feiona a postura do Rodriguinho na festa do Léo Santana!", disse outro.

"O Boninho deve ter se arrependido até o último de ter chamado o Rodriguinho para o camarote, assim ele aprende e só coloca pipoca na próxima edição", declarou um terceiro. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o brother é criticado pelo mesmo assunto.

Durante a apresentação da cantora Ludmilla, a web também apontou certo desânimo do pagodeiro.

