Simony é alvo de críticas por aparecer com o rosto inchadoReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 08:55 | Atualizado 18/01/2024 11:08

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para rebater alguns comentários recebidos na web após ser criticada por, supostamente, realizar uma harmonização facial. A cantora, que segue em tratamento contra o câncer, afirmou que o inchaço em seu rosto, associado ao procedimento, não passa de um efeito colateral do corticoide.

"Resolvi escrever, porque li muitos comentários no meu último vídeo. Bom, vou explicar pela última vez. Eu tive uma toxidade gravíssima no rim e, há quatro meses, faço uso todos os dias de corticoide. Por isso meu rosto está extremamente inchando", explicou a artista através de um post no Instagram.

Na sequência, Simony ressaltou que não pode, sequer, realizar procedimentos estéticos. "Não fiz e nem posso fazer harmonização facial. Continuo em tratamento fazendo imunoterapia e farei ainda mais um ano e sete meses", detalhou.

"Se você não tem nada de bonito ou de bom para falar para uma pessoa, isso diz mais sobre você. Seu interior. É isso! E você só tem isso para oferecer... Cada um dá o que tem", ponderou a cantora, em crítica aos internautas que a atacaram. "Eu estou viva, sigo grata e feliz", finalizou ela, na legenda da publicação.