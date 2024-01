Ana Castela mostra talento com equitação - Reprodução / Instagram

Ana Castela mostra talento com equitaçãoReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 09:35 | Atualizado 18/01/2024 09:37

Rio - Ana Castela, de 20 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para exibir suas habilidades de equitação. A cantora, recém solteira, surgiu ao lado de um enorme cavalo negro e, através de um pequeno vídeo, mostrou como treina animal.

fotogaleria

"Encantadora de cavalo", definiu ela na legenda do post, feito pelos stories do Instagram. Na sequência, a artista aproveitou para publicar um registro com o animal no feed e garantiu elogios dos seguidores.

"Surreal essa foto", enalteceu um internauta. "Respeita a boiadeira!", afirmou outra. "Que fotão!", opinou uma fã. "Perfeição!", pontuou ainda uma usuária.