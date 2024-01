Ex-BBB Maria Melilo denuncia ex-namorado Luiz França por violência doméstica - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 22:03 | Atualizado 18/01/2024 22:19

Rio - A campeã do "BBB 11", Maria Melilo, registrou um boletim de ocorrência contra o comediante Luiz França por violência doméstica e solicitou uma medida protetiva neste sábado (13). A ex-BBB se manifestou nesta quarta-feira (17), no Stories no Instagram, revelando estar bem e pediu privacidade."Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade", escreveu. Nesta quinta-feira (18), Maria postou um vídeo no Stories em um salão de beleza, onde é possível ver alguns hematomas em seus braços.Segundo o programa 'Fofocalizando', do SBT, que teve acesso ao registro, a agressão teria ocorrido em um churrasco. A ex-BBB relatou que a briga começou por ciúme e que foi agredida com socos e chutes.Luiz França confirmou à polícia o motivo da confusão, alegando que Maria o agrediu. O humorista disse ainda que ela pegou seu celular e o atacou com arranhões e socos. Na sequência, arremessou taças e copos na direção de Luiz e pegou uma faca para ameaçá-lo. Com isso, ele precisou se trancar em um quarto e Maria teria dado facadas na porta.Nesta quinta, o comediante se pronunciou por meio de um vídeo publicado no Instagram. "Eu vim nesse momento de turbulência apenas dizer que meu lado da história ainda não foi exposto e nem será agora por respeito ao meu psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados e vocês saberão de tudo na hora certa", disse Luiz."Queria que vocês entendessem que no momento certo eu também mostrarei fotos, vídeos e vocês saberão das testemunhas. Daí terão a verdade dos fatos. Tudo isso está sendo mostrado às autoridades competentes: a delegacia e a justiça. O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos. Penso que entendam que no momento certo eu mostrarei tudo e vou me pronunciar", finalizou.