Eliezer surpreende ao exibir transformação nos dentesReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 20:16 | Atualizado 18/01/2024 20:37

Rio - Eliezer, de 33 anos, impressionou nesta quinta-feira (18), ao mostrar o resultado do seu procedimento odontológico. O marido de Viih Tube explicou que começou o tratamento para mordida cruzada em agosto de 2022, e mostrou sua evolução após o fim do acompanhamento em dezembro do ano passado.

O influenciador aproveitou para responder dúvidas sobre o seu caso. "Muita gente me pergunta 'mas por que você não fez a cirurgia? Seria mais fácil e resolveria'. Sim, meu caso era um caso cirúrgico, mas eu não queria a cirurgia, por achar muito invasiva e o tempo de recuperação muito longo pra mim", explicou.



"'Ah Eli, você passou mais de 1 ano arrumando seus dentes para colocar lente? Qual o sentido? Já está muito bonito' Sim, a Lente no meu caso é para reabilitar minha mordida pq dentro da minha boca a maioria dos meus dentes não se encostam quando eu mordo ou mastigo. Então a lente vai reabilitar minha mordida pq vai aumentar os dentes que desgastaram muito por conta da minha mordida cruzada", contou.