Família de Thaila Ayala e Renato Góes se diverte desenhando no bolo de 9 meses da caçula - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 16:52

Rio - A atriz Thaila Ayala se juntou ao marido, Renato Góes, e ao primogênito do casal, Francisco, para celebrar mais um mesversário da pequena Tereza, a mais nova da família. Nesta quinta-feira (18), a artista compartilhou um registro dos quatro personalizando o bolo de 9 meses da bebê, que foi coberto com pasta americana branca para ser enfeitado pouco antes do parabéns.