Letícia CazarréReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 15:33

Rio - Letícia Cazarré, que é a esposa do ator Juliano Cazarré , deu conselhos para os fãs nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais, sobre traição no casamento.

Na ocasião, ela motivou as mulheres a praticarem o perdão diante desses casos, alegando que é a abordagem mais apropriada, segundo ela.

“Ser traído é muito doloroso. Perdoar é muito difícil, mas é o caminho certo, na minha opinião”, defendeu. “Não é rápido, mas com muita vontade e com ajuda de Deus, você pode perdoar. Ajuda muito olhar com humildade e sinceridade para as suas próprias fraquezas e entender que você também pode cometer erros graves”, continuou ela.

“Traição de marido, me passou DST. Temos dois filhos. Deixei o trabalho pelas crianças. Estou sem chão”, havia escrito a seguidora.