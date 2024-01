Mama Bruschetta deixa a UTI - Reprodução de vídeo

Publicado 18/01/2024 14:06

Rio - Mamma Bruschetta, de 74 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz, em São Paulo, nesta quarta-feira (17). A apresentadora, que foi internada na unidade de saúde no último dia 12, com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca, foi encaminhada para o quarto após apresentar uma "boa evolução clínica". A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que enviou o boletim médico dela ao DIA, nesta quinta.

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente “Mamma Bruschetta” apresenta boa evolução clínica e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ontem (quarta-feira, 17).

A paciente segue internada, agora em apartamento, para continuidade do tratamento, com quadro clínico estável", informa o comunicado.

Em um vídeo publicado no Instagram, domingo, Mamma tranquilizou os fãs. "Estou bem, estou sendo medicada, sendo tratada da minha pneumonia, arritmia. Venho também agradecer a vocês, que estão e desejando saúde, melhoras e só coisas boas", disse.