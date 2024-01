João Gomes e Ary Mirelle compartilham vídeo do parto de Jorge - Reprodução / Instagram

Rio - Ary Mirelle, de 22 anos, e João Gomes, de 21, divulgaram nesta quinta-feira (18), um vídeo com imagens do parto de Jorge, que nasceu na última terça-feira (16).

"16.01.2024, o dia em que nossas vidas mudaram, o nascimento do nosso maior amor. Te amamos, Jorge! Obrigada, Stenio Galvao [médico que fez o parto] e toda equipe por terem feito", escreveu o casal em publicação conjunta na legenda do post.

No vídeo, é possível ver a ansiedade do casal, Ary tomando anestesia. João ainda fez uma chamada de vídeo logo após o nascimento do menino e beijou a namorada.



Os seguidores do casal ficaram emocionados com a publicação. "É tão emocionante ter acompanhado o início deles e agora acompanhar o nascimento de Jorginho", disse uma fã. "Gente sério, eu tô chorando muito vendo esse vídeo!", comentou outra. "Momento mais lindo", enalteceu mais uma.