Publicado 18/01/2024 18:39

Rio - Anitta se surpreendeu ao conhecer a mãe do cantor Matuê, Luciana Brasileiro. Nesta quinta-feira (18), a designer, de 51 anos, compartilhou um vídeo do seu encontro cômico com a "Girl from Rio", que chegou a não acreditar que ela tivesse idade para ter gerado o artista.

"Você é mãe dele? Não tô acreditando! Gente, eu tô passada! Você é mãe?", indagou a ganhadora do VMA quando viu Luciana, completamente impactada. A matriarca logo respondeu, em tom de brincadeira: "Saiu de dentro de mim. Quer ver a cicatriz?", ofereceu. Anitta seguiu impressionada mesmo depois de escutar a idade da cearense. "Se você me falasse que tinha 30 ou 40, eu acreditaria. C*r*lh*, você é muito jovem! Ela é muita nova", exclamou a "poderosa".



