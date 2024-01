Neymar e Mavie - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 16:25 | Atualizado 18/01/2024 16:31

Rio - Neymar compartilhou um momento fofura ao lado da filha caçula, Mavie, de apenas três meses. Pai e filha posaram juntos na praia.

A bebê roubou a cena usando um maiô da grife Dolce & Gabanna, que custa R$ 1.950 e óculos de sol. "Ma vie (Minha Vida)", escreveu o jogador na legenda.

"Muito princesa! Desde pequena influenciando na moda", comentou Luciele di Camargo. "De maiô e óculos não aguento", reagiu uma seguidora.

Mavie é fruto do relacionamento do jogador de futebol com a influenciadora Bruna Biancardi.