Marcos Mion seca 10 quilos para viver lutador de MMA no cinema - Reprodução/Instagram

Marcos Mion seca 10 quilos para viver lutador de MMA no cinemaReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 14:27 | Atualizado 18/01/2024 15:15

Rio - Marcos Mion, 44 anos, recebeu dezenas de elogios ao mostrar a mudança no seu corpo após perder 10 quilos e passar de 92 para 82 quilos com treino e dieta, orientado por profissionais.

fotogaleria

O apresentador da Globo aparece sem camisa nas fotos e deu detalhes desse processo de transformação aos seguidores nesta quinta-feira, 18."Não é para ganhar biscoito! É para mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada", iniciou ele.Mion viverá o lutador Max, protagonista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", dirigido por José Alvarenga Jr. e escrito pelo apresentador em parceria com Paulo Cursino. O apresentador reforçou os treinos e mudou a alimentação para encarar o personagem."Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Réveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro", disse."Não foram 70 dias para fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", completou.