Gilberto Gil e Caetano Veloso tiram foto com filhos caçulas durante férias na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 19:21

Rio - Os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso reuniram seus filhos mais jovens, José e Tom, para registrarem um encontro de gerações. Nesta quinta-feira (18), os artistas deixaram fãs admirados com o clique que tiraram durante suas férias para a Bahia.

"Amizade que passa de geração pra geração. Com nossos caçulas, aproveitando as férias radicais na Bahia pra botar a conversa em dia", escreveu Gil na legenda da publicação. Os quatro surgem abraçados na foto, com os amigos mais antigos dividindo espaço no centro, e os caçulas nas pontas. Caetano e Gilberto se conheceram no início de suas carreiras, em 1963, e não se "desgrudam" desde então. Os músicos são considerados como dois dos maiores nomes da MPB no século XX, sendo alguns dos membros fundadores do movimento Tropicália.Nos comentários, seguidores mostraram todo o seu amor pelos veteranos e seus herdeiros: "Amei essa foto!! Basicamente a minha playlist numa só imagem", contou uma pessoa. "Lindos demais! Que sonho ser um botão de camisa pra presenciar esse papo", desejou outra. "Queria ser da família de vocês. Me adotam?", brincou uma terceira. "Nossos dois gênios baianos. A conexão de vocês é linda", elogiou mais uma.