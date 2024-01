Rosana Paes e seu pai, Carlos Henrique - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 20:16

Rio - A irmã mais velha da atriz Juliana Paes, Rosana, usou seu Instagram para se despedir de seu pai, Carlos Henrique. Nesta quinta-feira (18), ela se declarou para o ex-policial, que faleceu aos 68 anos na última terça (16), devido à complicações de saúde.

"Pai, te amo tanto... Quantas saudades irá deixar. O pai e avô mais envolvido de todos, o tio predileto de todos os primos. Sua alma era linda, pura. Era de criança. A pessoa mais leve e feliz que conhecia, te ver triste era raro. Aquele que pegava o carro e viajava por horas pra algum lugar só pra nos ver por alguns instantes. Estava sempre perguntando: 'como você está, minha filhinha?' Posso agradecer a Deus e dizer com toda a convicção que eu tive o melhor pai do mundo, que eu tive uma infância maravilhosa ao seu lado. Eu tive um amor de PAI, um cuidado, uma segurança que só os PAIS com letra maiúscula são capazes de dar! Creio que agora está nos braços do nosso PAI maior, nosso Senhor, e que um dia lindo iremos nos encontrar", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.Em um vídeo, a primogênita reuniu uma série de momentos especiais do pai posando com outros membros da família, incluindo sua mãe, Regina, e suas irmãs, Juliana e Mariana. O aposentado sofria de mal de Alzheimer e estaria em uma situação delicada desde o fim do ano passado, quando foi internado e intubado por um quadro de pneumonia e sepse.Internautas correram para os comentários do post para enviarem mensagens de apoio à família: "Só o espírito santo pra confortar... Forças, querida", desejou uma seguidora. "Meus sentimentos! Foram lindas as suas palavras, deu pra sentir o amor em cada vírgula", contou outro. "Que mensagem linda! Com certeza esse legado ele deixa! Momento difícil, mas sabemos que uma hora chega", consolou uma terceira. "Receba meu abraço e meus sentimentos pela separação física com o teu paizinho. Lindo o texto, cheguei a chorar aqui pensando na falta que ele vai fazer pra vocês", admitiu mais uma.