Publicado 18/01/2024 13:37

Rio - Jaque Ciocci afirmou nesta quinta-feira (18), por meio das redes sociais, que deseja o melhor para Edu Guedes, mesmo após o término do relacionamento

"Sempre vou torcer pela felicidade do Edu, e tenho certeza que ele pela minha", falou ela. O fim do relacionamento foi anunciado nesta quarta-feira (17), pela Jaque.

Ela também contou que continuará trabalhando com o ex-companheiro. "Eu e o Edu Guedes construímos e vivemos muitas coisas legais, e entendemos que a relação profissional é um ponto de sucesso entre nós", concluiu.