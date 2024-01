Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução Internet

Publicado 15/01/2024 12:31 | Atualizado 15/01/2024 12:54

A cantora Ana Castela pegou os fãs de surpresa na manhã desta segunda-feira (15), ao revelar através de suas redes sociais que seu relacionamento com Gustavo Mioto chegou ao fim. Os dois, que assumiram o namoro publicamente em junho de 2023, passaram três meses separados em setembro do ano passado.

Em seus Storys do Instagram, a boiadeira contou que, apesar do término, o carinho e respeito entre os dois continua. "Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal", iniciou ela.

E completou: "Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", concluiu Ana Castela.