Leticia Cazarré - Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 11:02 | Atualizado 18/01/2024 11:10

Rio - Letícia Cazarré, de 39 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para mostrar a evolução conquistada pela filha caçula, Maria Guilhermina, de 1, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré. A menina, que lida com a Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, conseguiu ficar em pé pela primeira vez, com o auxílio de roupas especiais, órteses e um colete.

fotogaleria

"Com ajuda da roupinha especial, das órteses e do colete, ela agora experimenta ficar em pé. O que para nós é tido como simples, garantido, nem pensamos nisso… Para ela é um pequeno milagre e uma graça muito grande!", escreveu a influenciadora, que está à espera do sexto filho.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com a doença ainda durante a gestação. Na ocasião, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, indicaram que o casal fosse para São Paulo a fim de que a neném pudesse nascer com uma equipe mais especializada.

Questionada no Instagram sobre a possibilidade da pequena ter uma vida "normal", sem os aparelhos que a ajudam diariamente, Letícia Cazarré mostrou-se esperançosa. "Só Deus sabe, mas a esperança é a nossa motivação", declarou.