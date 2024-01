Ludmilla fala sobre encontro com Beyoncé - Reprodução/Instagra,

Publicado 18/01/2024 07:48 | Atualizado 18/01/2024 07:49

Rio - Ludmilla participou do do podcast "PodPah", nesta quarta-feira, e deu detalhes sobre seu encontro com Beyoncé no evento do filme "Renaissance: A Film By Beyoncé", em Salvador, em dezembro do ano passado. Durante o bate-papo com Igão e Mítico, a cantora revelou como conseguiu chegar até sua ídola e disse tudo o que aconteceu no camarim da diva pop.

"Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Beyoncé. E um dos meus maiores sonhos era contar pra ela o que ela fez na minha vida. Eu comecei a cantar música pop e funk por causa da Beyoncé. Eu me tornei uma das maiores cantoras do meu país por causa dela", disse Ludmilla, que iniciou a carreira como MC Beyoncé.

Em seguida, ela falou sobre sua amizade com Ivy McGregor, braço direito da diva pop. As duas se conheceram quando Ludmilla foi com a mulher, Brunna Gonçalves no show da "Renaissance World Tour", em Londres. Quando a profissional chegou ao Brasil, no ano passado, foi recebida pela cantora, comeu uma feijoada na casa dela e até foi ao show de Ivete Sangalo, no Maracanã, acompanha de Lud. Em seguida, Ivy foi para Salvador.

"Fui convidada para ir estreia do filme "Renaissance", mas eu tinha show nesse dia. Eu adiantei meu show, falei com o dono da festa e fui pilhada. Eu cheguei e estacionei o meu jato ao lado do dela. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso. Aquilo foi muito significativo", declarou ela, que ficou em uma salinha momentos anter de conhecer Beyoncé.

"A Ivy veio, pegou minha mão, a da Bruna, não falou nada. Só saiu levando a gente...Eu estava muito nervosa. Quando cheguei na porta para entrar, eu comecei a chorar. A Bruna disse: 'calma, respira, ou você não vai conseguir falar com ela’' Fui, parei de chorar, respirei, sequei minhas lágrimas e entrei. Ela estava com um vestido prata, e ela reluz. Ela brilha. Um sorrisão lindo, maravilhoso', relembrou.

"Ela disse: 'Você é linda. Finalmente!' Ela 'meteu' um finalmente! Eu cheguei perto dela, a gente se abraçou, e eu falei: não, mas como assim finalmente? E ela disse: 'eu te conheço, eu já vi um show seu, não foi pessoalmente, mas já vi o seu show'. Eu contei para ela da MC Beyoncé e ela disse: 'eu sei'. A gente ficou muito tempo com ela. A gente ficou conversando. Contei tudo o que queria pra ela", relatou.

Ludmilla ressaltou que foi muito bem recebida pela artista. "Ela é muito fofa, ela é muito humilde. Fiquei fazendo carinho na mão dela. Ela é muito fofa, muito humana, ela olha nos olhos".