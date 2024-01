Mel Maia curte dia de praia - Reprodução do Instagram

Publicado 18/01/2024 08:20

Rio - Mel Maia usou o Instagram, nesta quarta-feira, para mostrar algumas fotos em que aparece curtindo uma dia praia no Rio. De biquíni, a atriz de 19 anos exibiu o corpão em forma ao se refrescar no mar. O bumbum redondinho da artista, que deu vida à Guiga em "Vai na Fé", da TV Globo, chamou a atenção.

"Que calor", escreveu Mel na legenda. Como era de se esperar, ela receber elogios. "Linda", comentou Maisa Silva. "Maravilhosa", disse um admirador da atriz. "Gostosa", afirmou outro. "É tanta beleza que me faltam palavras", opinou uma terceira pessoa.

Recentemente, Mel se declarou para o namorado, o surfista João Maria Pereira, ao parabenizá-lo pelo aniversário. "Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo. Você acalmou o oceano dentro e mim, me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém. Você iluminou o céu noturno pra mim e me mostrou as estrelas que eu não via. Você aqueceu o inverno no meu coração e me fez sentir o calor do seu amor. Você é a razão da minha felicidade, eu só quero agradecer por você existir na minha vida", escreveu.