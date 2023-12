Renata Capucci e a filha, Lily - Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 12:27

Rio - Renata Capucci, de 50 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar a formatura da filha mais velha, Lily Sternick, de 18, fruto de seu casamento com o médico Ivo Sternick. A jornalista, que também é mãe de Diana, de 10 anos, demonstrou estar orgulhosa e não poupou elogios à jovem em um texto publicado através do Instagram.

"Uma filha formada, prestes a começar sua nova fase na vida acadêmica, na universidade que sonhou - mais um feito de muitos dela este ano! Estou muito feliz e orgulhosa! Como a gente se realiza através das conquistas dos nossos filhos, né?", iniciou a jornalista na legenda de um registro em que aparece sorridente ao lado de Lily.

"Parabéns, filha querida. Que seu futuro seja brilhante como você, que é iluminada e nasceu pra reluzir. Te amo", finalizou.

Antes de ter as duas filhas, Renata, que engravidou cinco vezes e enfrentou três perdas. A primeira ocorreu com 33 semanas de gestação, há 19 anos, quando a jornalista ainda era recém-casada. Da segunda vez, a jornalista passou pela perda com apenas oito semanas de gestação, e da terceira, Lily tinha 5 anos, e o bebê sobreviveu até a 22ª semana.

"Meu marido é médico e encara a morte de uma maneira mais científica. Mesmo assim, quando acontece com a gente é devastador. Permanecemos unidos o tempo todo. Voltar para casa sem o bebê e ter de ir ao cemitério enterrá-lo dois dias depois, recém-parida, é um trauma. É tudo muito doloroso", contou a jornalista em entrevista à "Crescer", no ano de 2016.