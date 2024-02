Reynaldo Gianecchini caracterizado como Mitzi/Tick - Pedro Dimitrow

Reynaldo Gianecchini caracterizado como Mitzi/TickPedro Dimitrow

Publicado 20/02/2024 12:45 | Atualizado 20/02/2024 12:49

Rio - Foram divulgadas nas redes sociais nesta terça-feira (20) as primeiras imagens da montagem brasileira do musical "Priscilla, a Rainha do Deserto". O elenco é liderado por Reynaldo Gianecchini e Diego Martins, que viverão os personagens Tick/Mitzi e Felicia, respectivamente.

fotogaleria

O peça traz ainda com a participação das atrizes Wallie Ruy e Verônica Valenttino, que irão se revezar no papel de Bernadette.



Baseada no filme australiano de 1994 "As Aventuras de Priscilla, a Rainha do Deserto”, o espetáculo conta a história de duas drag queens e uma mulher trans, que são contratadas para fazer um show em pleno deserto. Chegando ao local a bordo de um ônibus, elas se deparam com plateias entusiasmadas, mas também diversos desafios. O longa ficou famoso pela trilha sonora com a música “I Will Survive”, da cantora Gloria Gaynor.



Desde a primeira adaptação para os palcos em 2006, o musical passou por diversas cidades e países, e agora chega em São Paulo, com estreia prevista para o dia 7 de Junho.



A produção é dirigida por Mariano Detry, com direção musical de Jorge de Godoy e coreografias de Mariana Barros. A venda dos ingressos começa no dia 26 de fevereiro.



Outras produções



Longe da TV aberta, Gianecchini, atualmente, está na série "Bom Dia, Verônica" como o vilão Matias, produção nacional da Netflix. A última temporada estreou no dia 14 de fevereiro.



Já Diego Martins segue para o novo desafio, após o sucesso do personagem Kevinho na novela "Terra e Paixão".