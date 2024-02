Mirella Santos mostra como foi o parto de Luna, primeira filha da cantora com Gabriel Farias - Reprodução/Instagram/Deborah Ghelman

Mirella Santos mostra como foi o parto de Luna, primeira filha da cantora com Gabriel FariasReprodução/Instagram/Deborah Ghelman

Publicado 20/02/2024 15:42

Rio - Mirella Santos, conhecida por ser metade da dupla das 'Gêmeas Lacração', compartilhou um registro completo do parto de sua primeira filha, Luna. Nesta terça-feira (20), a artista, de 24 anos, deixou seguidores emocionados ao mostrar detalhes do nascimento da pequena, fruto do seu casamento com o surfista Gabriel Farias.

fotogaleria

"Dia mais feliz das nossas vidas! Luna", escreveu a dançarina na legenda da publicação. No vídeo, a Mirella surge ao lado do amado dentro de um chuveiro, jogando água em seu barrigão enquanto se esforça para dar à luz à bebê de forma natural. Em outros momentos, a influenciadora chega a chorar de dor, mas logo recebe apoio da família e das enfermeiras do Hospital Maternidade São Luiz, em São Paulo. Depois de mais de 10 horas de trabalho, a mãe coruja finalmente conseguiu segurar a filha em seus braços, recebendo a herdeira na companhia do marido e da irmã, Mariely.



Seguidores não conseguiram conter suas lágrimas após assistirem à chegada da neném: "Que vontade de chorar de emoção, essa música também é perfeita!! Você é uma boneca linda, Luninha!", elogiou a youtuber Tainá Costa. "Emocionante demais, impossível não chorar. Ficou ótimo o vídeo! Essa família merece o mundo", comentou uma internauta. "Meu Deus, que momento lindo! Chorando horrores, como não se emocionar assistindo?", indagou outra. "Coisa mais perfeita do mundo. Luninha, sua família é linda! Parabéns pela força, Mi", disse uma terceira. "Que benção. Me acabei de chorar aqui", contou mais uma. "Dia mais feliz das nossas vidas! Luna", escreveu a dançarina na legenda da publicação. No vídeo, a Mirella surge ao lado do amado dentro de um chuveiro, jogando água em seu barrigão enquanto se esforça para dar à luz à bebê de forma natural. Em outros momentos, a influenciadora chega a chorar de dor, mas logo recebe apoio da família e das enfermeiras do Hospital Maternidade São Luiz, em São Paulo. Depois de mais de 10 horas de trabalho, a mãe coruja finalmente conseguiu segurar a filha em seus braços, recebendo a herdeira na companhia do marido e da irmã, Mariely.Seguidores não conseguiram conter suas lágrimas após assistirem à chegada da neném: "Que vontade de chorar de emoção, essa música também é perfeita!! Você é uma boneca linda, Luninha!", elogiou a youtuber Tainá Costa. "Emocionante demais, impossível não chorar. Ficou ótimo o vídeo! Essa família merece o mundo", comentou uma internauta. "Meu Deus, que momento lindo! Chorando horrores, como não se emocionar assistindo?", indagou outra. "Coisa mais perfeita do mundo. Luninha, sua família é linda! Parabéns pela força, Mi", disse uma terceira. "Que benção. Me acabei de chorar aqui", contou mais uma.