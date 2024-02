Simony passa por bateria de exames para acompanhar progresso do câncer de intestino - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 19:29 | Atualizado 20/02/2024 19:36

Rio - Depois de curtir suas férias nos Estados Unidos, a cantora Simony retornou ao Brasil para fazer alguns exames de rotina. Nesta terça-feira (20), a antiga integrante da 'Turma do Balão Mágico' compartilhou um registro diretamente do hospital, onde passou para fazer tratamentos complementares e acompanhar o seu câncer de intestino.



"Vamos para mais um dia de exames. Uma mistura de ansiedade, medo e muita fé sempre. Só quem passa por isso, sabe. Em breve dou notícias #UmDiadeCadaVez", escreveu a influenciadora em um post do seu Instagram. Pelos stories, a artista agradeceu o carinho das profissionais que a atenderam e mostrou o processo de aplicação da imunoterapia. Simony foi diagnosticada em 2022, e, desde então, vem exibindo todas as etapas da sua recuperação. No começo da semana, ela chegou até a comemorar o quanto seu cabelo já cresceu desde que interrompeu a quimioterapia. Nos comentários, fãs mandaram apoio e vibrações positivas para a apresentadora: "Força Simony, quem te guarda não dorme. Deus está no controle de todas as coisas", garantiu uma seguidora. "É um turbilhão de sentimentos, mesmo, né? Já deu tudo certo pra nós!", consolou outra. "Simony, você é muito guerreira. Não é fácil passar por tudo isso. Você está nas minhas preces diárias!", contou uma terceira. "Deus te abençoe grandemente! Tenha fé que vamos ficar curadas!", exclamou mais uma.