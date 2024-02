Dira Paes curte tarde de brincadeiras com os filhos, Inácio e Martin - Reprodução/Instagram

Dira Paes curte tarde de brincadeiras com os filhos, Inácio e MartinReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 18:14

Rio - Dira Paes, de 54 anos, curtiu uma tarde divertida com seus filhos nesta terça-feira (20). Em seu Instagram, a mãe coruja posou com os herdeiros em clima de descontração e encantou fãs ao mostrar a relação de carinho entre os três.

fotogaleria

"Amo uma brincadeira com os meus moleques. Mamãe treina é pra curtir ao máximo esses momentos", contou a artista na legenda da publicação. Nos cliques, a apresentadora surge deitada no chão de sua sala, usando um pijama azul estampado enquanto levanta os dois meninos no ar com as pernas. Sorridentes, os pequenos também se divertem durante o exercício, segurando nas mãos de Dira para curtirem a experiência de "levitar" acima do piso de casa. Tanto Inácio, de 15 anos, quanto Martin, de 8, são fruto do casamento da atriz com o diretor Pablo Baião.Seguidores correram para os comentários para admirar os raros registros da família da matriarca: "Nossa academia é em casa mesmo hahaha", escreveu o ator Júlio Rocha. "Por um segundo, achei que fosse o Pablo", admitiu a atriz Nanda Costa. "Que lindos! Família amada! Esse xamego é tudo de bom", elogiou uma internauta. "A mãe tá com tudo em cima, hein? Isso além de importante, é necessário. Dá gosto de ver! Amo essa família!", exclamou outra. "Achei o Inácio a cara do Pablo! A sua família é linda, o melhor é curtir ao máximo seu tempo com eles. Formar memórias não tem preço", refletiu uma terceira.