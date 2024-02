Thomaz Costa comemora reconciliação familiar - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 16:41 | Atualizado 26/02/2024 16:46

Rio - Thomaz Costa, de 23 anos, compartilhou um texto emocionante nesta segunda-feira (26), ao celebrar a reconciliação da sua família. Através do Instagram, o ator postou uma foto abraçando seu pai, Roberto Costa, e a irmã, Lívia Helena. A aproximação familiar aconteceu no último sábado (24), no "Fight Music Show 4", onde o influenciador lutou boxe contra Luiz Otávio Mesquita e perdeu.