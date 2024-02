Taís Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 13:20 | Atualizado 26/02/2024 13:22

Rio - Um clique de Taís Araujo, de 45 anos, e da filha Maria Antônia, de 8, viralizou na web, neste domingo, após a semelhança entre as duas chamar a atenção dos internautas. Na foto, a atriz aparece sorrindo, de mãos dadas com a pequena, que é fruto de seu casamento com o ator Lázaro Ramos.

"Chocado que a filha da Taís Araujo parece mais a Taís Araujo do que a própria Taís Araujo", pontuou um usuário ao publicar o registro através do X, antigo Twitter.

"Que fofinha a Taís pocket version", brincou uma internauta em resposta. "A menina é a cara dela e o menino a cara dele", opinou outro, referindo-se ao primogênito da artista, João Vicente, de 12 anos. "Dá até pra dividir um papel em alguma novela", destacou uma fã. "'Bugou' meu cérebro... A menina é a cópia literal da mãe", avaliou uma usuária, por fim.