Anitta surge emocionada após observar luar e preocupa fãsReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 11:57 | Atualizado 26/02/2024 12:00

Rio - Anitta, de 30 anos, preocupou os fãs, neste domingo, ao compartilhar registros em que aparece chorando após observar o luar. Apesar da cantora garantir que suas lágrimas eram de emoção, os admiradores não deixaram de supor que a Poderosa esteja enfrentando algum problema pessoal.

"Fui caminhar com meu cachorro e me deparei com essa lua linda... Chorei de emoção", iniciou a cantora através dos stories.

"Depois de um tempo chorando, ele [o cachorro] começou a me fazer carinho (risos). Mas o choro é de gratidão por tudo! Estou viva, sou abençoada, agradeço a Deus por tudo", explicou a artista.

No X, antigo Twitter, vários internautas aproveitaram para opinar sobre os registros publicados pela artista. "Odeio vê-la chorando, mesmo que seja por emoção ou alegria", lamentou um usuário. "Espero que esteja tudo bem com a mami", desejou outro. "Ai, amo tanto! Ela passou por tanta coisa no passado", observou um admirador. "Te amo! Obrigado por existir!", disse um fã.