Diogo Nogueira e Paolla Oliveira curtem as férias nas Ilhas MaldivasReprodução do Instagram

Publicado 26/02/2024 11:29 | Atualizado 26/02/2024 11:29

Rio - De férias nas Ilhas Maldivas, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira desfrutaram de um jantar pra lá de romântico, na noite deste domingo. Em um vídeo publicado no Instagram pela atriz, ela aparece surpresa ao ver a mesa posta para os dois nas areias do local, com direito a luz de velas. "Que lindo", reagiu.

Para a ocasião, Paolla apostou em um vestido vermelho coladinho, que valorizava suas curvas. Já Diogo aparecia de bermuda e camisa. "Jantar romântico: temos", escreveu a rainha de bateria da Grande Rio em um dos vídeos.

Nesta segunda, o sambista mostrou um vídeo mergulhando nas águas claras de Maldivas ao lado de um tubarão. "Misterioso mar que me embala em todas as mares. Me traz calma, consciência e paz. Obrigado Deus por esse presente", afirmou ele na legenda da publicação.

Paolla e Diogo tem compartilhado vários momentos da viagem com os fãs nas redes sociais. A atriz, inclusive, deu um show de beleza e boa forma ao posar de biquíni no local. Antes, o casal esteve em Dubai.