Nadja Haddad está grávida de dois meninosReprodução do Instagram

Publicado 26/02/2024 09:52

Rio - Grávida de gêmeos, Nadja Haddad, de 43 anos, compartilhou, no Instagram, alguns momentos de seu chá revelação e mostrou sua reação ao descobrir que espera dois meninos, fruto de seu relacionamento com Danilo Joan. Na legenda, a apresentadora contou que já escolheu o nome dos bebês: José e Antônio.

"Bem-vindos, José e Antônio! José Haddad Joan, em homenagem aos meus saudosos pai e avô! Antônio Joan Haddad em homenagem ao pai do Danilo Joan e ao seu saudoso avô! Começa agora um novo tempo em nossa vida… Uma nova história, uma nova família… Gloria a Deus! E o mundo da mamãe cheio de testosterona!", escreveu ela na legenda.

Amigos do casal vibraram com a revelação e parabenizaram os dois. "Que amor", disse Bruna Aiiso. "Ah, que lindos. Deus abençoe ainda mais essa família amada", comentou Beca Milano. "Que lindos. Parabéns, meu amor", afirmou Bianca Rinaldi. "Que benção", destacou Renata Kuerten.

Recentemente, Nadja contou que fez fertilização in vitro apesar dela e do marido serem saudáveis. Em conversa com os seguidores, a apresentadora explicou que tentava engravidar naturalmente há três anos e que já tinha sofrido um aborto no passado.