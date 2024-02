Ator André Gonçalves posta ensaio nu - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 08:50

Rio - O ator André Gonçalves, de 48 anos, surpreendeu as redes sociais neste domingo ao postar fotos pelado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, o carioca registra um ensaio fotográfico em um jardim, estando coberto apenas por algumas plantas.





Logo após a publicação, vieram os elogios, como “um espetáculo de homem”, “perfeição” e “tudo a ver com a paisagem”. As fotos compartilhadas no Instagram seguiram com uma legenda: “entre um ensaio e outro é aqui”, destacando o termo em inglês “sunday mood”, referindo-se ao humor de domingo.



André Gonçalves é nascido no Rio de Janeiro e atua desde o início dos anos 1990. O ator foi sucesso em grandes produções da TV Globo, como Vamp, em 1991, Senhora do Destino, em 2004, e Caminho das Índias, em 2009, novela em que fez sucesso como o motorista Gopal. O seu último trabalho foi na série de TV Impuros, e recentemente foi vice-campeão do reality show A Fazenda, da TV Record.