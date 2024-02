Fabiana Justus e a mãe, Sacha Chryzman - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus e a mãe, Sacha ChryzmanReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 08:45 | Atualizado 26/02/2024 08:45

Rio - Sacha Chryzman, mãe de Fabiana Justus, usou as redes sociais, neste domingo, para celebrar a alta hospitalar da filha durante o tratamento contra a leucemia mieloide aguda (LMA). A empresária fez uma breve homenagem à herdeira, também filha de Roberto Justus, e relembrou as fases de sua internação, que durou 34 dias.

"Filha amada, você não imagina minha alegria de te ver indo para sua casa, se sentindo bem e confiante. Ver você feliz com seus filhos e marido me faz respirar aliviada. Esses dias com você foram de muita fé, muito amor e aprendizado. Te amo infinita e incondicionalmente", escreveu Sacha através do Instagram.

"Como eu te amo, filha. Como eu amo e sou grata a Deus, que nos ouve e cuida de tudo", completou a loira.

Em resposta, Fabiana aproveitou para agradecer todo o apoio recebido da mãe neste período difícil. "Obrigada, mami, por ter ficado ao meu lado durante 22 dias da minha internação. Comemoramos juntas a minha alta. Foram 34 dias de internação nessa primeira etapa", afirmou ela, que foi diagnosticada em janeiro deste ano.