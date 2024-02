Petra Mattar - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 10:59 | Atualizado 26/02/2024 11:02

Rio - Petra Mattar, de 29 anos, decidiu morar sozinha com o filho, Makai, de apenas dez meses. A influenciadora, que é filha do ator Mauricio Mattar, se emocionou ao falar sobre esta nova etapa da vida e ainda compartilhou uma homenagem recebida da mãe, Fabiana Sá, através do Instagram.

"Amanheci chorando horrores. Hoje é o dia da minha mudança. Acordo e minha escreveu isso", disse a influencer que, em seguida, aproveitou para compartilhar o texto de despedida feito por Fabiana.

"Três vidas que antes, juntas. E agora que faz longe, quem sabe perto como nunca? Aprendizado, do teu lado, amor, amor, amor… Sempre amor! Mesmo que ele doa. Mesmo quando destoa. Num nascimento, o renascimento. Cansaço, exaustão, entrega, nada que se compare. É alma especial, que modifica, preenche, surpreende, prende, enrola na gente e não solta... Como me despedir? Como agir se não é costume ver partir?", iniciou a mãe de Petra no post.



"Era uma, são dois. Aquele que nem fala, é o maior amor da minha vida. Ele me procura, não cansa de olhar e cultuar cada movimento. Adora. Eu me rendo todos os dias. Sou completamente tua... A casa vazia de ti, onde te transbordo. Vou me acostumar, sem velar teu sonho e roubar beijos tão teus. Olhares só teus. Mesmo meus, precisam ser um do outro, mais do que nunca. Eu, nesse ninho alto, vazio, aprendo a voar. Dor, dor…do amor... (Sabe qual a melhor parte de tudo isso? É só o começo! 'OHANA'). Deus é perfeito e maravilhoso! Amo imensidão", concluiu.