Publicado 26/02/2024 16:00

Rio - Mateus Mazzafera, de 43 anos, usou seu Instagram para esclarecer o boato de que teria ido até a Tailândia para se submeter à uma cirurgia de troca de sexo. Neste domingo (25), o influenciador explicou que a informação não era verdade, já que nunca nem viajou para o país.

"Gente, eu nunca fui pra Tailândia. Beijos com amor", escreveu Mateus em uma postagem no seu perfil. A notícia da suposta operação começou a ser disseminada nas redes por diversos veículos, que repercutiram uma foto onde o influencer posa ao lado de dois amigos, usando peruca e maiô pretos com um boné de estampa de oncinha. Ainda segundo os rumores, Mazzafera estaria até decidindo o seu novo nome, que seria Mia ou Maya.O mineiro está afastado das redes desde o ano passado, quando pegou seus quase 5 milhões de seguidores de surpresa ao deletar todos os seus posts do Instagram. Ele é primo da atriz Grazi Massafera e ficou bastante conhecido durante a pandemia da Covid-19 por conta de seu canal no Youtube, onde mostrava um lado mais real e acessível das celebridades durante suas entrevistas.