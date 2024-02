Neymar compartilha novas fotos e se derrete pelos filhos, Davi Lucca e Mavie - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 14:54

Rio - Os filhos de Neymar Jr. derreteram o coração de internautas em novas fotos postadas pelo atleta. Neste sábado (24), o pai babão mostrou todo o carinho que o primogênito, Davi Lucca, tem com a irmã, Mavie, roubando a cena com sua dedicação ao papel de irmão mais velho.

Nos registros, os pequenos aparecem dentro de uma loja de brinquedos, com Davi de boné e roupas pretas enquanto segura a bebê para que ela consiga olhar de perto alguns bonecos de quebra-nozes. Neymar ainda incluiu outro clique na publicação, onde Mavie surge fazendo careta e dando a língua para a câmera, exibindo seus charmes de bebê com um macacão rosa-claro e meias combinando. O herdeiro mais velho do atacante, de 12 anos, é fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas. Já a caçula da família, que tem apenas 4 meses, é filha do craque com outra ex, Bruna Biancardi.Internautas ficaram admirados com a cena tocante e foram aos comentários para elogiar a família do jogador: "Quem tem filhos tem a mais bela prova do que é o amor. Os nossos filhos são o nosso amor materializado", contou um seguidor. "Não tem coisa melhor do que família. Essa é a maior riqueza", afirmou outro. "Preciosos demais! Uma benção de Deus! São o maior tesouro do mundo!", exclamou uma terceira. "Que princesinha linda. Uma fofura os dois juntos assim! Amor de irmãos é tudo", disse mais uma.