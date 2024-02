Mirella Santos compartilha ensaio newborn da filha, Luna - Reprodução

Mirella Santos compartilha ensaio newborn da filha, LunaReprodução

Publicado 26/02/2024 17:01

Rio - Mirella Santos utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (26), para compartilhar o ensaio newborn da filha, Luna, que nasceu no começo deste mês. A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora, conhecida como uma das "Gêmeas Lacração", com o surfista Gabriel Farias.

fotogaleria

"Que o mundo se exploda, mamãe só tem olhos pra você, Luninha", escreveu Mirella, acompanhado de um emoji de coração.

Confira:

Na última terça-feira (20), a influenciadora emocionou os seguidores ao mostrar o vídeo do parto de Luna. "Dia mais feliz das nossas vidas! Luna", escreveu a dançarina na legenda do post, onde Mirella surge ao lado do amado dentro de um chuveiro, jogando água em seu barrigão enquanto se esforça para dar à luz à bebê de forma natural.

"Emocionante demais, impossível não chorar. Ficou ótimo o vídeo! Essa família merece o mundo", comentou uma internauta. Meu Deus, que momento lindo! Chorando horrores, como não se emocionar assistindo?", disse outra.