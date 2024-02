Fátima Bernardes vai participar da cobertura das Olimpíadas de 2024 após sair da Globo - Reprodução/Instagram

Rio - Depois de 37 anos na Rede Globo, Fátima Bernardes surpreendeu a internet ao não renovar seu contrato com a emissora para 2024 . Com a exclusividade desfeita, a apresentadora anunciou, nesta sexta-feira (23), um novo desafio para sua carreira: participar da cobertura das Olimpíadas em formato completamente digital.

"É ELA! E a expectativa só aumenta! Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time do 'Paris É Brasa', que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, @fatimabernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima!", escreveu a agência 'Play9' em uma publicação conjunta com a jornalista.

No post, ela ainda mencionou sua animação com o novo projeto e falou sobre suas maiores motivações para continuar no ramo. "Eu fiquei tão animada com a ideia de voltar às Olimpíadas que já estou pensando em começar a pesquisar sobre a história de vida dos atletas. Quem são suas famílias? Quem são os maiores incentivadores? De que maneira a vida desses atletas que chegaram até lá podem inspirar outras crianças e jovens no Brasil? Educação, esporte e cultura caminhando juntos. Esse é o futuro em que acredito", declarou.



Fãs comemoraram a notícia nos comentários e aproveitaram para encher a influenciadora de elogios: "A melhor que nós temos. Você que é novinho e não teve oportunidade de vê-la no jornalismo, aproveite agora a fina flor da competência na área", aconselhou uma pessoa. "Que felicidade ver a Fátima novamente em uma cobertura esportiva! Esse time vai entregar tudo!", exclamou outra. "Todos os fãs que estão com saudades dela no jornalismo estão a pura felicidade. Vai ser muito legal ver a Fátima nas Olimpíadas de Paris", contou uma terceira. "Ai, vai ser demais! Ela faz a diferença por onde passa! Já tô ansioso", afirmou mais uma.