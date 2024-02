Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2024 12:05

Rio - O amor está no ar! Diogo Nogueira publicou nas redes sociais, na manhã deste domingo (25), fotos ao lado de Paolla Oliveira, acompanhadas de uma declaração à namorada: "Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado".



O post recebeu diversos elogios de seguidores, incluindo famosos, como as cantoras Marina Iris e Fafá de Belém.



O casal viajou há poucos dias para as Maldivas. A atriz já havia compartilhado fotos e vídeos do passeio nas redes sociais, neste sábado (24), elogiando o lugar: "Diretamente do paraíso".