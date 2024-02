Ludmilla curte a noite em St. Barths - Reprodução do Instagram

Publicado 27/02/2024 11:39 | Atualizado 27/02/2024 12:02

Rio - Ludmilla, de 28 anos, caprichou na produção para curtir uma noitada na ilha de St. Barth, no Caribe, onde curte uns dias de descanso com a mulher Brunna Gonçalves. A cantora apostou em um vestido preto curtinho com transparências e exibiu o corpão em forma em cliques postados no Instagram.

As coxas torneadas da artista não passaram despercebidas por Gracyanne Barbosa. "Gata demais. Não estou aguentando essa coxa desenhada", disse a musa fitness. Maisa Silva também elogiou a boa forma de Lud. "E a coxa malhada? Que diva", comentou.

Na publicação, a cantora mostrou registros do passeio, que teve direito a automóvel de luxo, drinks e diversão com a amada. "As noites em St. Barts", escreveu ela na legenda. Amigos e fãs dela não economizaram nos elogios. "Braba", comentou Luísa Sonza. "Uau", reagiu Giovanna Lancellotti. "Me bate Ludmilla", brincou Gabriela Loran. "Uma grande gostosa", opinou um admirador da artista. "Um verdadeiro monumento", destacou outro.