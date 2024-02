Mãe de Leticia Sabatella está internada - Reprodução do Instagram

27/02/2024

Rio - Leticia Sabatella lamentou a internação da mãe, Marilza Ribeiro Sabatella, através do Instagram, nesta segunda-feira. Apesar de não dar detalhes sobre o estado de saúde da matriarca, a atriz de 52 anos pediu vibrações para Marilza e publicou um texto emocionante em homenagem a ela.

"Mamãe está internada. Quem acredita que amor altera moléculas da água vibra para ela. Agradeço de coração", escreveu na legenda de uma foto publicada nos stories. Horas depois, Leticia compartilhou um vídeo com os fãs da mãe cantando e se derreteu por ela na legenda.

"Que o canto a resgate e cure, mamãe. Eu te amo! E sei o quanto devo a você. À sua habilidade de brilhar mesmo com o fardo gigante que carrega. Se eu sou, é porque você não acolheu minha fraqueza, sempre empurrou meu movimento, fez-se exemplo por milhares de iniciativas destemidas ao enfrentamento de tantas dificuldades", iniciou a artista.

"Eu te amo demais. Ao ponto de não reconhecer uma existência minha que não seja total extensão da sua existência. Uma realização minha que não seja por você. Eu te amo de gritar, de doer, de precisar extremamente da sua existência pra dar sentido a todas as escolhas", continuou.

"Assim eu sinto pelas famílias que são feridas pela dor do adoecimento dos seus. As crianças de Gaza, as meninas indígenas, os filhotes abandonados. A violência que tem oprimido e separado tanto as mulheres. O feminicídio, permitido pelas idealizações patriarcais. As injustiças, os mal julgamentos dos corpos e do desejo das mulheres. Eu sou sua reação a tudo isso, eu sinto", afirmou.

"Eu sou apenas e honrosamente um sonho seu. A pessoa mais criativa e forte que eu conheci por dentro. Eu só sei viver em busca da sua realização. É isso. Eu te amo. Eu amo você", finalizou.