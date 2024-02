Bianca Bin exibe barriguinha negativa em selfie de biquíni - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 16:15

Rio - Bianca Bin, de 33 anos, aproveitou uma nova selfie na frente do espelho para fazer uma reflexão em suas redes. Nesta terça-feira (27), a artista posou para mais um registro onde mostra a evolução do seu "shape", que vem construindo com uma rigorosa rotina de treinos, e encantou fãs com sua beleza natural.