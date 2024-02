Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução do Instagram

Publicado 27/02/2024 15:47 | Atualizado 27/02/2024 15:47

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira seguem curtindo os dias de descanso nas Ilhas Maldivas. Em cliques compartilhados pela atriz, nesta terça-feira, o casal aparece desfrutando de um belo café da manhã, servido na piscina, com direito a um cenário paradisíaco. "Os dias por aqui continuam assim. Que alegria poder viver isso tudo!", escreveu a artista na legenda.

Nas imagens, Paolla aparece usando um biquíni nude, que deixava suas curvas em evidência. Já o sambista estava sem camisa e se refrescando na piscina. Os internautas, claro, reagiram às fotos. "Casal lindo", afirmou um. "Viagem de casal apaixonado tem outro sabor", opinou outro. "Só acho que podia vir um pedido de casamento", sugeriu uma terceira pessoa.

Paolla e Diogo tem compartilhado vários momentos da viagem com os fãs nas redes sociais. Nesta segunda, os dois mergulharam no mar das Maldivas e ficaram bem pertinho de um tubarão. A atriz mostrou um vídeo do momento em sua rede social. "Mergulho com emoção na imensidão do mar das Maldivas (Diogo o segurança particular do tubarão baleia)", comentou. "Foi lindo, incrivelmente perfeito", destacou o cantor.