Thor Batista, Lunara Campos e o filho, Thor - Reprodução/Instagram

Thor Batista, Lunara Campos e o filho, ThorReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 16:52 | Atualizado 27/02/2024 17:11

Rio - Thor Batista, 32 anos, filho de Luma de Oliveira e Eike Batista, acionou um advogado para processar as pessoas que o atacaram nas redes sociais por conta de sua aparência.

fotogaleria

Segundo o documento divulgado no perfil dele e da mulher Lunara Campos, até mesmo o bebê recém-nascido, filho do casal recebeu mensagens de ofensas na internet.

"Nos últimos dias, Thor Batista tem sido alvo de ataques pessoais com o intuito explícito de denegrir sua imagem e a de seus familiares, inclusive com o uso indevido da imagem de seu filho recém-nascido, visando à obtenção de mais visualizações, curtidas e compartilhamentos, que podem gerar ganhos financeiros para aqueles que realizam os ataques. Esses ataques não apenas transgridem os limites da decência, mas também violam direitos fundamentais, abusando das liberdades proporcionadas

pelo ambiente digital. É importante ressaltar que a internet não é uma terra sem lei. A liberdade de expressão é um direito, mas não pode servir de escudo para ações difamatórias, abusivas ou ilegais. A cultura do cancelamento, que busca destruir reputações, é um

veneno para nossa sociedade e nossa missão é enfrentar essa onda de hostilidade com a seriedade que a situação exige", diz o documento assinado pelo advogado Guilherme Belarmino.

"Diante das informações coletadas, estamos tomando todas as providências necessárias para identificar todos os responsáveis por esses atos inescrupulosos, que enfrentarão as devidas sanções da Justiça, tanto na esfera cível como criminal", concluiu o advogado.

Luma de Oliveira defende o filho

Mãe de Thor, Luma de Oliveira se manifestou após a aparência do filho e comparações com fotos dele antes e depois de casado viralizarem.

"Ontem, meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados, como é considerado bonito hoje em dia. Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado", iniciou ela.



"Só para lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar. Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciaria muito de mim", finalizou Luma.