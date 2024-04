Michael Jackson com a jaqueta que irá a leilão - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/04/2024 19:59

Rio - A jaqueta preta de brilhantes que fez história com Michael Jackson no clipe de "Billie Jean" , lançado em 1982 e parte do icônico álbum "Thriller", irá a leilão no final de maio na Julien's Auction, casa de lances famosa pelos objetos de celebridades no catalogo.

A roupa também foi utilizada pelo Rei do Pop na "Victory Tour" junto com o The Jackson Five, grupo formado pela família Jackson. Na época, Michael já era um superstar, com todos os olhos voltados para ele e os "looks" das apresentações.

Jaqueta no site da Julien's Auction Reprodução

De 2017 a 2019, a peça estava no Grammy Museum Mississippi, em uma exposição comemorativa do 35º aniversário do lançamento de "Thriller".

Os lances estão estimados entre US$ 80 mil a US$ 100 mil, o que equivale aproximadamente de R$ 410 mil a R$ 512 mil, e a reunião de possíveis compradores acontece na Califórnia e de forma remota, pelo site oficial.