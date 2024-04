Beyoncé dá voz a Nala em O Rei Leão - Reprodução / Instagram

Publicado 29/04/2024 17:43

Rio - Foi divulgado nesta segunda-feira (29) o primeiro trailer do live action de 'Mufasa: O Rei Leão', um filme que conta a história de Mufasa, pai de Simba, com a cantora Beyoncé reprisando o papel de Nala ao lado da filha, Blue Ivy, que estreia no cinema.

A menina, de 12 anos, também é filha de Beyoncé na trama: ela interpreta Kiara, filha de Nala e Simba. A diva do pop reprisa o papel que assumiu pela primeira vez em 2019, com o lançamento de "O Rei Leão" em live action, com animais realistas feitos por meio de computação gráfica, no primeiro filme da série desde 2004.

No vídeo não é possível ouvir a voz de muitos personagens, mas há a expectativa de que até dezembro, quando o filme será lançado, novos trailers sejam disponibilizados.