Henrique e Juliano com a cantora Marília Mendonça - Reprodução / Redes Sociais

Henrique e Juliano com a cantora Marília MendonçaReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/04/2024 21:02

Rio - A dupla sertaneja Henrique e Juliano recusou um convite da plataforma de músicas Spotify para regravar canções feitas com Marília Mendonça, parte do tributo promovido pela empresa que reunirá artistas que fizeram parcerias com a rainha da sofrência durante a carreira, como o rapper Xamã e o pagodeiro Léo Santana, em um show previsto para o dia 5 de outubro, em São Paulo.

"Não iremos regravar nenhuma música que gravamos com a Marília. Não vamos apagar a história nem substituí-la. Eu respeito cada linha do que escrito por ela quando ela esteve aqui. Cada página da história que vivemos", explicou o cantor Henrique.

Decretos Reais, álbum póstumo de Marília Mendonça Reprodução

A faixa em questão é 'Flor e o Beija-flor', colaboração de 2016 da dupla com a cantora que faleceu em um acidente de avião em 2021.