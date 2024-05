A escritora Alba Michele e o seu livro 'Terra Prometida' - Divulgação

A escritora Alba Michele e o seu livro 'Terra Prometida'Divulgação

Publicado 05/05/2024 00:00

O processo de adaptação de um livro para filme ou série televisiva pode ser basicamente resumido assim: o volume é lido algumas centenas de vezes pelo diretor e roteirista para captarem a essência necessária ao roteiro. Depois, o roteirista escreve várias versões da mesma história, até que o diretor, o maestro do filme, considere uma satisfatória para levar para o set e fazer a mágica acontecer. 'Terra Prometida', novo livro da escritora periférica Alba Michele, 50, já foi escrito como um roteiro, pronto para ser uma obra audiovisual. O desejo da autora é torná-lo uma série de televisão sobre as complexidades das favelas do Rio de Janeiro.

Além disso, traz um QR code na primeira página de cada capítulo, que dá acesso à trilha sonora da futura série inspirada no livro. O lançamento será na próxima quarta-feira (8), no site da Emó Editora e dia 24 na Livraria da Travessa, no BarraShopping, Zona Oeste.

Temas abordados

A história se desenrola nas comunidades fictícias Medellín e Tabaré, e aborda temas como tráfico de drogas, AIDS, guerra entre facções, gravidez na adolescência, prostituição, transexualidade, homoafetividade, política, racismo, branquitude e religião.

A escritora vem apresentando o projeto para canais de televisão, mas ainda não conseguiu assinar nenhum contrato: "Quem vem da favela não tem medo de nada. A série 'Terra Prometida' vai acontecer, garanto isso", finaliza Alba.