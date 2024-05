Rapaz passou mal por conta do calor e foi socorrido por uma equipe de brigadistas - Cleber Mendes / Agência O Dia

Rapaz passou mal por conta do calor e foi socorrido por uma equipe de brigadistasCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 04/05/2024 15:36 | Atualizado 04/05/2024 15:43

os termômetros devem atingir os 36ºC. Rio - Um fã da cantora Madonna precisou ser socorrido por brigadistas, na tarde deste sábado (4), após passar mal por conta do calor. O rapaz, que estava próximo à grade, foi levado de maca pelo grupo. A artista americana se apresenta apenas às 21h45 no palco montado na Praia de Copacabana, Zona Sul. No entanto, para presenciar o espetáculo de perto, milhares de admiradores já estão ocupando espaços na areia e no calçadão, tendo companhia uma forte onda de calor. Segundo o Alerta Rio,

fotogaleria

Como vem acontecendo ao longo da semana, o sábado é de tempo estável, com sol predominando durante o dia. De acordo com a previsão, o resto do dia será de calor intenso. O Sistema Alerta Rio não prevê chuva até o horário do show.

Com o sol escaldante do Rio, os fãs da Madonna precisaram encontrar maneiras para se blindar do calor. Alguns levaram suas sombrinhas para se proteger. Já outros preferiram o clássico boné. E claro, o protetor solar virou o melhor amigo de todo mundo. Cada um com sua tática, mas todo mundo unido pelo mesmo amor à Rainha do Pop.

distribuição gratuita de água em frotas compostas por kombis e bicicletas que estão servindo as bebidas em copos biodegradáveis. Quatro pontos de hidratação foram instalados pela orla e funcionarão até o fim do espetáculo. As estruturas forma colocadas próximas ao palco principal, na altura da Rua Rodolfo Dantas, na entrada da área VIP, perto da Avenida Prado Júnior, e entre os Postos 3 e 4. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também está sendo utilizado para jogar água e refrescar o público. Além dos artifícios para conseguir se proteger, os admiradores da artista também aproveitam aem frotas compostas por kombis e bicicletas que estão servindo as bebidas em copos biodegradáveis. Quatro pontos de hidratação foram instalados pela orla e funcionarão até o fim do espetáculo. As estruturas forma colocadas próximas ao palco principal, na altura da Rua Rodolfo Dantas, na entrada da área VIP, perto da Avenida Prado Júnior, e entre os Postos 3 e 4. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também está sendo utilizado para jogar água e refrescar o público.