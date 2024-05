Banhistas aproveitam sol na Praia de Copacabana nesta sexta-feira (3) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 11:16

Rio - O sol vai comandar o dia neste sábado (4), data escolhida para o show da Madonna na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. A temperatura fica alta e o céu limpo.



De acordo com o Climatempo, os termômetros vão marcar a máxima de 36°C e mínima de 20°C. O tempo fica ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer.

A nutricionista Sabrina Quadros destacou a facilidade para o corpo perder líquido com o calor excessivo e a importância de repor tudo isso para conseguir se manter saudável.

"Com as altas temperaturas, o nosso corpo perde bastante líquido, como por exemplo, através do suor excessivo. E a forma mais simples de repor esse líquido que perdemos é através da ingestão hídrica, bebendo água. Não se hidratar nesse calor aumenta os riscos de desidratação, que é sinalizado com os sintomas de fraqueza no corpo, boca ressecada, dor de cabeça, e até mesmo desmaios. Então levando em consideração esse calor do Rio de Janeiro, não tem outra forma de aguentar a maratona no show da Madonna se não estiver com a garrafinha de água na mão. E é sempre importante lembrar, quando você está com sede, já é o seu corpo dando um alerta, então não espere ter sede para beber água, beba água com frequência e se hidrate", disse.Desde a última quinta-feira (2), está tendo distribuição gratuita de água até o fim de semana, das 10h às 17h, em frotas compostas por kombis e bicicletas que vão servir a bebida em copos biodegradáveis.Neste sábado, dia da apresentação, quatro pontos de hidratação serão instalados pela orla e funcionarão até o fim do espetáculo.As estruturas para o dia 4 estarão localizadas próximas ao palco principal, na altura da Rua Rodolfo Dantas, na entrada da área VIP, perto da Avenida Prado Júnior, e entre os Postos 3 e 4.Luana dá dicas de como se hidratar e se manter saudável durante o dia. "Levar garrafinha de água, usar roupas leves, passar protetor solar, beber bastante líquido, incluindo sucos, isotônicos e água de coco, levar frutas que contenham bastante água, como melão e melancia. beber água entre as bebidas alcoólicas ajuda a compensar a perda de líquidos, levar sombrinha e, sempre que puder, ficar na sombra".O show da Madonna, que será gratuito, acontecerá na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, com previsão de início para 21h45. 1,5 milhão de pessoas são esperadas para o evento.O esquema de trânsito e segurança será parecido com o do Reveillon. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o espetáculo. Dois dias antes do show, o estacionamento será proibido em quase todas as vias do bairro. Serão cerca de 3 mil vagas interditadas. Os meios de transporte da cidade vão sofrer alterações para atender aos fãs.