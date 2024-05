Fãs da Madonna movimentam o Galeão no dia do show da rainha do pop - Reprodução de vídeo

Publicado 04/05/2024 14:30

Rio - O clima para o show da Madonna está lá no alto! Durante a manhã deste sábado (4), um grupo de fãs chamou a atenção no aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, ao apresentar uma performance, com direito a leques e patins, ao som da rainha do pop.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e os internautas elogiaram o entusiasmo para a apresentação. "Eu amei isso", comentou uma usuária das redes socais. "Eu amo essa cidade", disse outra pessoa. "Teremos uma guerra de leques hoje em Copacabana", brincou um seguidor.



O motivo da animação é que, nesta noite, a diva da pop fará o maior show de sua carreira na praia de Copacabana. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas confiram a apresentação gratuita, que marca o fim da turnê "The Celebration". O espetáculo está marcado para às 21h45. Apesar da onda de calor e da apresentação ser de noite, os fãs lotaram as areias da praia da Zona Sul desde cedo.