Mesas em que os computadores ficavam aparecem vaziasReprodução

Publicado 04/05/2024 12:49

Rio - A Polícia Civil investiga o furto de 23 computadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na Gávea, Zona Sul do Rio. Os aparelhos, levados na terça-feira (30), eram do Laboratório de Fabricação Digital, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.



De acordo com a polícia, a ação dos criminosos, que aconteceu por volta das 21h, foi flagrada por câmeras de segurança do corredor. As imagens do circuito interno já estão sendo analisadas. A corporação acredita que os aparelhos tenha sido furtados por pessoas que conhecem o local.



Alunos relataram que a porta do laboratório foi arrombada. Em imagens feitas pelos estudantes, a fechadura da sala aparece quebrada e as mesas vazias. Segundo a polícia, apenas os notebooks foram furtados. Equipamentos como fones de ouvido e mouses continuaram nas bancadas.



Em nota, a PUC-Rio informou que os notebooks pertencem à própria instituição e que os alunos não serão prejudicados. Por fim, a instituição ressaltou que preza pela segurança e o bem-estar dentro do campus, coberto por câmeras de segurança e equipes 24h.



O caso é investigado pela 15ª DP (Gávea). Segundo a corporação, testemunhas já foram ouvidas e diligências estão em andamento para identificar os criminosos.

Em abril, a PUC-Rio denunciou outro caso semelhante. Na ocasião, sete computadores e um celular foram furtados durante o intervalo de um seminário. Câmeras que transmitiam a apresentação flagraram o momento em que um homem, ainda não identificado, sai do local com os eletrônicos na mochila.